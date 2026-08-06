 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

[REPLAY] Arnaud Pieton (DG de Technip Energies) : “Beaucoup d’actionnaires nous disent : J’aurais dû investir il y a deux ans.”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 06/08/2026 à 09:00

Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'exécution des chantiers, les reports de chiffre d'affaires attendus, les coûts supplémentaires liés aux tensions géopolitiques, le carnet de commandes record du groupe, les perspectives dans le gaz naturel liquéfié, les relais de croissance dans les carburants durables et les énergies renouvelables, ainsi que l'évolution du cours de l'action depuis l'IPO.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
29,7200 EUR Euronext Paris -1,20%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Var : les pompiers au travail pour sécuriser les zones encore intactes

information fournie par AFP Video 03 août
2

Var: l'incendie reste contenu mais "extrême vigilance" face aux rafales de vent

information fournie par AFP 03 août
3

Arrivée d'un suspect au tribunal après la découverte du corps d'une femme à Athènes

information fournie par AFP Video 05 août
1
4

Cinq choses à savoir sur les éclipses solaires

information fournie par AFP 05 août
5

CAC 40 : pourquoi la Bourse de Paris bat des records malgré les crises

information fournie par France 24 05 août
6

Ukraine: des frappes russes font au moins 17 morts dans la région de Kiev

information fournie par AFP 05 août
67
7

Le tourisme français impacté par les incendies, les campings sont les plus touchés

information fournie par France 24 05 août
8

Ebola : le directeur général de l'OMS en visite en RDC

information fournie par France 24 05 août
1

L’UEFA riposte face au projet de la Fifa

information fournie par France 24 31 juil.
2

Italie: sept disparus après l'effondrement d'un immeuble en Sicile

information fournie par AFP Video 31 juil.
3

"Quoi, un nouveau ?": le résident d'une maison de retraite rencontre Andy Burnham

information fournie par AFP Video 31 juil.
4

SOS Racisme dénonce la discrimination raciale dans des clubs et plages privées de bord de mer

information fournie par AFP Video 31 juil.
3
5

Wembanyama de retour à Nanterre pour inaugurer un terrain de basket

information fournie par AFP Video 31 juil.
6

Une portrait géant d'Andy Burnham peint dans un champ en Angleterre

information fournie par AFP Video 31 juil.
7

Algérie: les secours remontent un autocar tombé dans un ravin

information fournie par AFP Video 31 juil.
8

Maroc: plus de 60.000 migrants pénètrent dans l'enclave espagnole de Ceuta en trois jours

information fournie par AFP Video 31 juil.
1
1

Ce qui a changé dans nos convictions affichées en début d’année

information fournie par Sycomore AM 08 juil.
2

Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran "est terminé"

information fournie par AFP Video 08 juil.
3

En Iran, soif de vengeance et zéro compromis lors d'ultimes adieux à Khamenei

information fournie par AFP 09 juil.
6
4

Macron est en Syrie pour une visite inédite

information fournie par AFP Video 07 juil.
2
5

L'Ukraine pourrait apporter à l'Otan des capacités de défense "extraordinaires"

information fournie par AFP Video 07 juil.
3
6

CEFP : le point sur le deuxième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 07 juil.
7

BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Edmond de Rothschild AM pour le deuxième trimestre 2026

information fournie par BoursoBank 08 juil.
8

Le point trimestriel sur le PEA Profilé avec Amundi

information fournie par BoursoBank 10 juil.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank