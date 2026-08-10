Lionel Messi a fait dimanche ses adieux dans l'intimité, près de son Rosario natal, à son père Jorge décédé la veille à 68 ans, à la fois pilier émotionnel, soutien footballistique, et agent de la star mondiale depuis l'enfance.
Football: Lionel Messi fait ses adieux à son père
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