Et si on prenait le temps pendant les vacances ? Qu’on allait moins loin, moins vite, hors des sentiers battus ? C’est le pari du "slow tourisme", une forme de voyage qui privilégie le train, le vélo, le transport fluvial ou la marche. Aujourd’hui, 95 % des touristes se concentrent sur 5 % des terres émergées. Opter pour le slow tourisme, c’est faire un pas de côté et profiter autant du voyage que de la destination. En Italie, "les rails d'autrefois" amènent doucement les touristes à redécouvrir des pépites oubliées.
"Slow tourisme" : voyager lent, voyager doux
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