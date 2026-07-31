Le Livret d'Épargne Populaire (LEP), une épargne pour les plus modestes

Dernière mise à jour le : 31/07/2026

Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) permet de mettre de côté avec un taux plus attractif que les autres livrets réglementés

Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) est dédié aux personnes disposant de revenus modestes. Son plafond et sa rémunération sont fixés par l'État. Cette dernière est plus attractive que celle des autres livrets réglementés. Les contribuables pouvant y prétendre ont intérêt à en ouvrir un. En revanche, si leurs revenus augmentent et dépassent le seuil fixé, le compte doit être fermé.

Sommaire:

LEP, les modalités et conditions

Rémunération et plafond du LEP

Le LEP doit être clôturé si vos revenus sont insuffisants

LEP, les modalités et conditions

Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) est réservé aux contribuables aux revenus modestes. Pour ouvrir un LEP en 2026, le revenu fiscal de référence de 2025 (indiqué sur l'avis d'imposition 2026) ou le revenu fiscal de référence de l'année 2025 (avis d'imposition 2026) ne doit pas dépasser 23.028 euros pour une part. Pour un couple sans enfant, soit deux parts, le plafond est de 35.326 euros.

Avant d'ouvrir un LEP, vous devez fournir votre avis d'imposition : il sert à prouver que vos revenus respectent bien les seuils en vigueur. Le versement initial minimum est de 30 euros. Une fois le compte ouvert, vos dépôts doivent être au minimum de 10 euros et vos retraits sont libres. Votre compte doit être fermé si vos revenus augmentent et dépassent les seuils en vigueur. Toutefois, dans le cas d'une prime exceptionnelle, il est possible de conserver votre livret. Votre revenu fiscal doit repasser sous le seuil d'éligibilité l'année suivante.

Rémunération et plafond du LEP

Le plafond de versements sur un LEP est fixé à 10.000 euros. Le taux de rémunération est défini par l'État et a été maintenu à 2,5% au 1er août 2026. C'est bien mieux que le taux du Livret A (1,7%) ou du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS). Le LEP est donc intéressant pour les personnes pouvant y prétendre. Les intérêts sont exonérés de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu.

Le LEP doit être clôturé si vos revenus sont insuffisants

Le LEP n'a pas de date butoir. Il peut rester ouvert longtemps, à condition d'en respecter les règles. Pour clôturer votre compte, il suffit d'en faire la demande auprès de votre banque. Si vos revenus augmentent durablement et dépassent les plafonds, vous devez signaler votre situation à votre établissement bancaire et clôturer le compte.

Selon le site service-public.fr, «vous devez faire cette démarche au plus tard le 31 mars de la deuxième année après celle où vous avez produit pour la dernière fois les pièces justificatives établissant votre droit».

Ainsi, quand vous avez fourni un avis d'imposition conforme en 2025 et que vos revenus augmentent en 2026, la clôture doit être demandée avant le 31 mars 2027.