Le Livret d'Épargne Populaire (LEP), une épargne pour les plus modestes

Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) permet de mettre de côté avec un taux plus attractif que les autres livrets réglementés

Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) est dédié aux personnes disposant de revenus modestes. Le plafond est fixé par l'État, tout comme la rémunération. Celle-ci est plus attractive que celle des autres livrets réglementés. Les personnes pouvant y prétendre ont donc tout intérêt à en ouvrir un. En revanche, si leurs revenus augmentent et dépassent le seuil fixé, le compte doit être fermé.

Sommaire:

LEP, les modalités et conditions

Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) n'est pas accessible à tout le monde. Il est en effet réservé aux personnes aux revenus modestes. En 2020, le revenu fiscal maximum pour en bénéficier est fixé à 19.977 euros pour une part. Pour un couple sans enfant, soit deux parts, le plafond est de 30.645 euros.

Pour ouvrir un LEP, il faut fournir son avis d'imposition, pour prouver que ses revenus respectent bien ces seuils. Dans le cas d'une prime exceptionnelle, si les revenus de l'épargnant dépassent une année le plafond, il est possible de conserver son livret, à condition que son revenu fiscal repasse sous la barre l'année suivante. Le versement initial est de 30 euros. Une fois le compte ouvert, dépôts et retraits peuvent être faits librement.

Rémunération et plafond

Le plafond de versements est fixé à 7.700 euros. Le taux de rémunération est fixé par l'État, il est de 1% en avril 2021, soit deux fois plus que pour un Livret A ou qu'un Livret Développement Durable et Solidaire (LDDS). Le LEP est donc intéressant pour les personnes qui peuvent y prétendre. Les intérêts sont exonérés de prélèvements sociaux et de l'impôt sur le revenu.

Une clôture selon les revenus

Le LEP n'a pas de date butoir. Il peut rester ouvert autant d'années que l'épargnant le souhaite, à condition qu'il en respecte les règles. S'il désire clôturer son compte, le détenteur en fait simplement la demande à sa banque. Si ses revenus augmentent durablement et dépassent le plafond, il doit signaler à l'établissement bancaire sa situation et clôturer le compte.

Selon le site service-public.fr, "vous devez faire cette démarche au plus tard le 31 mars de la deuxième année après celle où vous avez produit pour la dernière fois les pièces justificatives établissant votre droit". Concrètement, si vous avez fourni un avis d'imposition conforme en 2018 et vos revenus augmentent en 2019, la clôture doit être demandée le 31 mars 2020.