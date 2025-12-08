De retour de Chine, Emmanuel Macron met en garde Pékin : le président français évoque la possibilité d’instaurer des droits de douane dans les prochains mois si le déséquilibre commercial avec l’Union européenne, évalué à près de 300 milliards d’euros, n’est pas réduit. Cette déclaration intervient alors que l’industrie européenne, notamment automobile, subit la concurrence des véhicules chinois, et que les partenaires européens restent divisés sur la stratégie à adopter. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae.com. Ecorama du 8 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Macron a-t-il raison de menacer la Chine de droits de douane rapidement ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
