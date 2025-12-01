"Je suis innocent, cette décision est totalement incompréhensible et, bien entendu, j'ai demandé à mes avocats de faire appel", déclare le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, à sa sortie du tribunal correctionnel de Lyon après sa condamnation à cinq ans de prison dont un avec sursis et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, dans l'affaire dite du chantage à la sextape. SONORE
Procès du chantage à la sextape: Gaël Perdriau se dit " totalement innocent" et fait appel
