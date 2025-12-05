 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Armand Thiberge (PDG de Brevo) : "On est leader européen et on vise un milliard de chiffre d'affaires en 2030 !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 05/12/2025 à 14:05

La start-up Brevo, ex‑Sendinblue, vient d'entrer dans le cercle des licornes de la French Tech. L'entreprise spécialisée dans le CRM dépasse désormais le milliard de valorisation et annonce un financement de 500 millions d'euros, complété par 200 millions en dette. Devenu leader européen de la relation client, Brevo accompagne aussi bien les petites entreprises que des groupes internationaux comme Carrefour, LVMH ou Doctolib. Entre stratégie de croissance et ambitions portées par l'intelligence artificielle : l'entretien d'Armand Thiberge, fondateur et PDG de Brevo dans l'émission Tic Tech du 5 décembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Inondations en Indonésie: près de 800 morts, la colère monte

information fournie par AFP 03 déc.
2

Le Sénat a adopté la partie "recettes" du budget de l'Etat

information fournie par AFP Video 04 déc.
3

La consommation de protoxyde d'azote au volant en hausse, alerte une étude

information fournie par AFP 04 déc.
4

Le Paris des Arts avec Kheiron et l'Orchestra Baobab

information fournie par France 24 14:29
5

Inde: Poutine arrive pour une réunion bilatérale avec Modi

information fournie par AFP Video 10:02
6

Chine: Emmanuel Macron arrive à l'université du Sichuan

information fournie par AFP Video 10:11
7

Coupe du Monde 2026 : la Fifa adoube Donald Trump

information fournie par France 24 12:01
8

Audience de Shein devant le tribunal judiciaire: arrivée des avocats

information fournie par AFP Video 15:23
1
1

Coup d'Etat en Guinée-Bissau: nomination d'un Premier ministre, issu du gouvernement renversé

information fournie par AFP 28 nov.
2

Top 5 IA du 28/11/2025

information fournie par Libertify 29 nov.
3

Baptiste Beaulieu: "la littérature jeunesse, c'est un moyen de pacifier la société de demain"

information fournie par France 24 30 nov.
4

Présidentielle au Honduras: dernière heure de vote

information fournie par AFP Video 01 déc.
5

Le pape Léon XIV s'exprime à bord de l'avion papal après sa visite en Turquie

information fournie par AFP Video 01 déc.
6

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
7

Le lundi, c'est private equity : qui sont les emprunteurs typiques en dette privée ?

information fournie par Boursorama 01 déc.
8

Plus de 1.000 morts en Asie après des inondations dévastatrices

information fournie par AFP Video 01 déc.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
3

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
4

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
5

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
6

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
7

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
8

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank