Lors de son arrivée dimanche au Kennedy Center, le président américain Donald Trump a reproché à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de ne pas avoir "lu" sa proposition de paix pour l'Ukraine.
Trump reproche à Zelensky de n'avoir "pas lu la proposition" de paix pour l'Ukraine
