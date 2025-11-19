L’euphorie autour de l’intelligence artificielle touche-t-elle à ses limites ? Après SoftBank et le fonds de Peter Thiel, qui ont liquidé leurs positions dans Nvidia, c’est désormais Sundar Pichai lui-même qui tire la sonnette d’alarme. Le patron de Google compare la frénésie actuelle à celle de la bulle Internet des années 2000 et prévient : si l’IA déraille, personne n’en sortira indemne...pas même Google. Les explications de Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Ecorama du 19 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
La bulle IA sur le point d’éclater ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro