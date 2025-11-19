 Aller au contenu principal
La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19/11/2025 à 14:00

L’euphorie autour de l’intelligence artificielle touche-t-elle à ses limites ? Après SoftBank et le fonds de Peter Thiel, qui ont liquidé leurs positions dans Nvidia, c’est désormais Sundar Pichai lui-même qui tire la sonnette d’alarme. Le patron de Google compare la frénésie actuelle à celle de la bulle Internet des années 2000 et prévient : si l’IA déraille, personne n’en sortira indemne...pas même Google. Les explications de Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Ecorama du 19 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

