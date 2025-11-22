Lasse du chaos généré par les incessants vols de câbles qui courent le long de ses 28.000 kilomètres de voies ferrées, la SNCF est passée à l'action: les voleurs sont sous étroite surveillance grâce à l'acquisition de 200 drones équipés de caméras.
Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux
