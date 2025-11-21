Au programme ce matin : BNP Paribas , Elior , Soitec , Valeo , Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 20/11/2025
Valeurs associées
|70,0200 EUR
|Euronext Paris
|+4,40%
|2,838 EUR
|Euronext Paris
|+6,77%
|24,1200 EUR
|Euronext Paris
|-30,09%
|10,400 EUR
|Euronext Paris
|-13,04%
|107,160 USD
|NYSE
|+6,54%
