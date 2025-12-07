Comme chaque année, la station de ski de Verbier en Suisse a mis en vente un forfait à bas prix pour venir skier le jour de la Saint Nicolas. A condition toutefois de se déguiser en père Noël.
Suisse : des centaines de pères Noël sur les pistes de Verbier
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro