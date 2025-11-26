Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

À l'heure où la finance se digitalise à grande vitesse, une nouvelle révolution silencieuse prend forme : la tokenisation des actifs. Fractionner, numériser et rendre plus liquide l'immobilier, l'infrastructure ou même certaines classes d'actifs financiers… une promesse qui attire déjà investisseurs institutionnels et particuliers avertis. Décryptage de cette mutation entre réalité et fantasmes avec Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général d'Ofi Invest.
