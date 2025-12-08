À l’approche des fêtes, le marché du jouet entre dans sa période la plus intense de l’année. Entre envies de cadeaux et contraintes budgétaires, les familles arbitrent leurs choix dans un contexte de pouvoir d’achat fragilisé. Franck Mathais, porte-parole de JouéClub, revient sur le démarrage de la saison, les tendances de consommation, l’impact du Black Friday, les défis d’approvisionnement et la manière dont l’enseigne cherche à se différencier face à une concurrence accrue. Ecorama du 8 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Franck Mathais (JouéClub) : "Ce sont les adolescents et les adultes qui tirent le marché du jouet aujourd'hui !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
