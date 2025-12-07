 Aller au contenu principal
Nouvelle jeunesse pour la Bonne Mère, emblème de Marseille
information fournie par AFP 07/12/2025 à 20:16

Spectacle son et lumière pour le retour de la Bonne-Mère à Marseille, le 7 décembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les embruns, le mistral et la pollution lui avaient fait perdre de son éclat: après neuf mois de restauration, la Bonne Mère, emblème de tout Marseille, a retrouvé son lustre dimanche, procession et spectacle son et lumière à l'appui.

Pas moins de 40.000 feuilles d'or ont été déposées sur la statue de Notre-Dame de la Garde - 10 tonnes et 10 m de haut -, étape finale d'un chantier global lancé en février.

Cette vierge à l'enfant, qui se dresse au point culminant de la ville (altitude: 220 m), "fait partie de la famille des Marseillais", a lancé le cardinal de Marseille Jean-Marc Aveline, lors d'une cérémonie à l'abbaye de Saint Victor, autre incontournable monument religieux marseillais, pleine à craquer.

Et, croyants ou non, les Marseillais entretiennent avec elle une "proximité", osant lui confier "les malheurs de leur vie", a aussi affirmé Mgr Aveline, avant le début d'une procession vers ce site le plus visité de la ville. Les festivités ont été conclues par un show du DJ Michael Canitrot, qui avait clôturé les cérémonies de réouverture de la cathédrale Notre-Dame à Paris.

Evelyne Gasquet, 79 ans, se souvient par exemple y avoir été "tous les dimanches pendant un an" pour aider sa soeur, "gravement malade". Elle en a été "exaucée". Avec son mari, elle s'y rendait aussi régulièrement "en randonnée, pour soutenir les projets professionnels" de leur fille. Exaucée là aussi, dit-elle.

Mélanie Blanc, 34 ans, en reconversion, raconte comment sa grand-mère fréquentait les lieux pour espérer le retour de son mari de la guerre d'Algérie. Un retour "que ma grand-mère a attribué à la Bonne Mère". "Ca fait du bien d'y aller, ça me reconnecte au sacré", assure à son tour aujourd'hui Mélanie.

Spectacle son et lumière pour le retour de la Bonne-Mère à Marseille, le 7 décembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

"On a l'impression que, sans sa Bonne Mère, cette ville va disparaître", rigole aussi Bernard Combelles, 63 ans, cadre chez l'armateur marseillais CMA CGM, qui note "la proximité des responsables politiques et de l'église. A chaque évènement religieux, ils sont là".

Le montant total du chantier aura nécessité 2,8 millions d'euros. Quelque 40.000 personnes et des entreprises ont apporté leur écot, pour 1,5 million d'euros, le solde étant financé par les collectivités.

