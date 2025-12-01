"Je me sens soulagé parce que c'est une étape qui s'achève. (...) C'est en tout cas la reconnaissance de mon statut de victime, de tout ce que j'ai pu endurer pendant toutes ces années où j'étais menacé", explique Gilles Artigues, ancien adjoint à la mairie de Saint-Etienne, victime de chantage à la sextape sous l'instigation de Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, condamné à cinq ans de prison, dont quatre ferme, et à une peine d'inéligibilité de cinq ans avec application immédiate. SONORE
Procès du chantage à la sextape: "Je me sens soulagé" (Artigues)
