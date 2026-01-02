 Aller au contenu principal
Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 02/01/2026 à 09:06

Raphaël Gorgé, PDG d' Exail Technologies , la star de l'année à la Bourse de Paris, côté sur le SBF120, était l'invité de l'émission Ecorama, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'ascension fulgurante d'Exail Technologies, l'essor de la robotique maritime et des drones autonomes transocéaniques, la maîtrise de la navigation inertielle, un carnet de commandes record porté par des contrats majeurs avec les marines du monde entier, un marché en pleine accélération et une valorisation désormais stratosphérique.

Rediffusion de l'émission du 20 novembre 2025.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
83,4000 EUR Euronext Paris +2,33%

