Des Syriens se rassemblent sur la place des Omeyyades dans la capitale Damas pour célébrer le premier anniversaire du renversement du dirigeant de longue date Bachar al-Assad. IMAGES
Des Syriens se rassemblent à Damas pour célébrer le premier anniversaire de la chute d'Assad
