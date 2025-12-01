Le pape Léon XIV arrive au monastère de Saint Maron à Annaya, dans le nord du Liban, qui abrite la tombe de saint Charbel Makhlouf (1828–1898), un moine-ermite maronite canonisé en 1977 et très populaire chez les Libanais de toutes les communautés, dont beaucoup croient en ses miracles. IMAGES
Liban: le pape Léon XIV arrive au monastère Saint Maron au deuxième jour de sa visite
