Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama • 26/11/2025 à 14:10

Depuis plus de trois ans, le taux d'épargne des ménages ne cesse de grimper, atteignant désormais 19 % de leurs revenus, soit un niveau inédit depuis un demi-siècle. Inflation modérée, instabilité politique, prudence culturelle… les raisons de cette frénésie d'épargne sont multiples. Mais derrière cette sécurité financière se cache un revers : une consommation bridée, des recettes fiscales en berne, et une économie qui peine à se nourrir de cette manne immobilisée. L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 26 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com