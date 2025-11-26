Depuis plus de trois ans, le taux d'épargne des ménages ne cesse de grimper, atteignant désormais 19 % de leurs revenus, soit un niveau inédit depuis un demi-siècle. Inflation modérée, instabilité politique, prudence culturelle… les raisons de cette frénésie d'épargne sont multiples. Mais derrière cette sécurité financière se cache un revers : une consommation bridée, des recettes fiscales en berne, et une économie qui peine à se nourrir de cette manne immobilisée. L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 26 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Les Français épargnent-ils trop ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
