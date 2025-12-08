OpenAI, Anthropic et désormais SpaceX : plusieurs géants américains de la Tech prévoient leur entrée en Bourse en 2026. Selon le Wall Street Journal, SpaceX, valorisée à près de 800 milliards de dollars après sa dernière levée de fonds, préparerait l’une des plus grandes IPO de l’année. Ces introductions XXL pourraient marquer un tournant pour Wall Street, entre perspectives de dynamisation des marchés et interrogations sur la soutenabilité des valorisations. L'analyse de Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 8 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Ces introductions XXL qui devraient faire flamber les marchés boursiers en 2026
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro