Le président français Emmanuel Macron s'entretient avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu à l'Elysée, à Paris, pour faire le point sur les intenses négociations en cours pour tenter de mettre fin à la guerre alors que l'Ukraine est sous fortes pressions, tant militaire que politique, au moment où Donald Trump a fait part de son optimisme sur un règlement du conflit avec la Russie. IMAGES
Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro