Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01/12/2025 à 11:29

Le président français Emmanuel Macron s'entretient avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu à l'Elysée, à Paris, pour faire le point sur les intenses négociations en cours pour tenter de mettre fin à la guerre alors que l'Ukraine est sous fortes pressions, tant militaire que politique, au moment où Donald Trump a fait part de son optimisme sur un règlement du conflit avec la Russie. IMAGES

Emmanuel Macron
