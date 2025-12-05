Entre la sortie de son nouveau modèle Gemini 3 qui met OpenAI en alerte rouge, et sa percée sur le marché des puces dominé par Nvidia, Google revient au premier plan de la bataille mondiale de l'intelligence artificielle. Moins chères, moins énergivores, ses TPU pourraient rebattre les cartes d'un secteur en pleine effervescence. Alors, fin du monopole de Nvidia, montée en puissance de Google, et quelles perspectives pour l'Europe ? Réponse avec Vincent Luciani, cofondateur et PDG d'Artefact. Ecorama Tic Tech du 5 décembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.
Google peut-il détrôner les géants de l’IA ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
