Bénin: la tentative de coup d'État a été mise en "échec" (ministre)

information fournie par AFP Video 07/12/2025 à 16:49

La tentative de coup d’État survenue dimanche matin au Bénin a été mise en "échec", a annoncé le ministre béninois de l'Intérieur à la télévision nationale. Selon des sources militaires, une douzaine de soldats ont été arrêtés, dont les auteurs de la tentative de putsch.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

9

