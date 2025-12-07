La tentative de coup d’État survenue dimanche matin au Bénin a été mise en "échec", a annoncé le ministre béninois de l'Intérieur à la télévision nationale. Selon des sources militaires, une douzaine de soldats ont été arrêtés, dont les auteurs de la tentative de putsch.
Bénin: la tentative de coup d'État a été mise en "échec" (ministre)
