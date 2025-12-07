Le pape Léon XIV a appelé dimanche la communauté internationale à faire preuve de solidarité envers les peuples d’Asie du Sud et du Sud-Est touchés par les récents désastres naturels. "Je suis proche des peuples d’Asie du Sud et du Sud-Est, durement éprouvés par les récents désastres naturels. Je prie pour les victimes," a t-il déclaré.
Le Pape prie pour les victimes des catastrophes en Asie du Sud et du Sud-Est
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro