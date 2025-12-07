Des précipitations importantes ces derniers jours ont provoqué des inondations à Athènes, en Grèce, samedi, notamment dans le quartier de Kallithéa.
Grèce: la capitale Athènes frappée par de fortes pluies
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro