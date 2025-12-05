TIC TECH - Anthropic, Pennylane, Ynsect, Sorare : les indiscrets de la tech

information fournie par Ecorama • 05/12/2025 à 14:00

Au menu du Journal de la Tech cette semaine : Anthropic qui prépare une introduction en Bourse historique à 300 milliards de dollars, Pennylane qui devient centaure avec plus de 100 millions d'euros de revenus, et Ynsect qui met la clé sous la porte après sa liquidation judiciaire. On parle aussi du rachat de la néo-banque Shine par Cegid pour plus d'un milliard d'euros, et de Sorare qui réduit ses effectifs de 35 % pour tenter de retrouver la rentabilité. Ecorama Tic Tech du 5 décembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.