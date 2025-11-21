Face à des entreprises confrontées à une multiplication d’incidents et à une incertitude devenue permanente, les outils d’analyse et d’anticipation basés sur l’intelligence artificielle s’imposent peu à peu. Mascaret Partners affirme franchir un cap avec une plateforme entraînée sur 20 000 crises passées pour identifier facteurs clés, décisions critiques et conséquences opérationnelles. Jusqu’où l’IA peut-elle transformer le métier de communicant, réduire le coût des crises et accompagner dirigeants et conseils d’administration ? Entretien avec Benjamin Grange, président de Mascaret Partners. Ecorama Tic Tech du 21 novembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness, sur Boursorama.com
Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
