La hausse annoncée de la taxe foncière pour 2026 pourrait déjà vaciller. Après le tollé suscité par la réévaluation des logements déclarés « sans confort », un recalcul qui devait alourdir la facture d’environ 63 € pour 7,4 millions de biens et rapporter 460 millions d’euros aux communes, le gouvernement tente de calmer le jeu. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, affirme désormais ne pas exclure purement et simplement l’annulation de cette hausse. Une marche arrière possible qui interroge. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 24 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro