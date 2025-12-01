Le bilan des inondations catastrophiques qui ont frappé ces derniers jours des territoires d'Indonésie, Thaïlande, Malaisie et du Sri Lanka s'est encore alourdi dimanche, avec plus de 1.000 morts et plusieurs centaines de disparus.
Plus de 1.000 morts en Asie après des inondations dévastatrices
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro