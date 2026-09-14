Pétrole : le scénario du pire pour l’économie mondiale ?

La prise de contrôle du détroit de Bab el‑Mandeb par les Houthistes menace un passage stratégique où transite 10 % du commerce mondial, reliant le canal de Suez à la Méditerranée. Les détours imposés aux navires, combinés aux perturbations d’Ormuz, pourraient provoquer un choc sur les approvisionnements et pousser le pétrole encore plus haut. Entre flux pétroliers réduits, demande mondiale révisée à la baisse et tensions géopolitiques persistantes, le risque d’un nouveau choc énergétique se renforce. L’analyse de Véronique Riche Flores, économiste indépendante et fondatrice de Riches Flores Research. Ecorama du 14 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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