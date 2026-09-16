Rachida Dati a-t-elle touché 900.000 euros pour soutenir les intérêts de Renault au Parlement européen ? L'ex-ministre de la Justice comparaît à partir de mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris dans un retentissant procès pour corruption et trafic d'influence, jugée avec l'ex-PDG Carlos Ghosn, absent à l'audience, pour avoir perçu de l'argent du constructeur lorsqu'elle était eurodéputée.
Le procès pour corruption de Rachida Dati s'ouvre à Paris
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