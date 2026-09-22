Elle a quitté le cinéma pour retrouver sa liberté. Aujourd’hui, Adèle Haenel revient avec "Viser juste", son premier livre, un texte hybride dans lequel elle explore les violences sexistes et sexuelles qu’elle a subies, mais aussi les mécanismes du silence, du déni et de la reconstruction. De son enfance à ses années d’actrice, de ses rôles marquants à son engagement contre les violences faites aux femmes, elle interroge ce qui l’a longtemps éloignée d’elle-même. Une "enquête sur sa propre disparition", comme elle la décrit.
"Viser juste" d’Adèle Haenel : écrire pour se reconstruire
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