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Des fonds spéculatifs qui vendent les actions françaises ?

information fournie par Ecorama 22/09/2026 à 14:10

Après six semaines de baisses consécutives, le CAC 40 est reparti de l'avant, porté par la baisse du pétrole et des espoirs diplomatiques, avec un tête-à-tête prévu cette semaine entre Donald Trump et Xi Jinping à Washington. Le trafic de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié par le détroit d'Ormuz a par ailleurs atteint son plus haut niveau en six mois. Le pic des tensions au Moyen-Orient est-il passé, et l'indice parisien, à la traîne des Bourses européennes cette année, peut-il rebondir d'ici Noël ? L'analyse de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 22 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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