L'Empire State Building s'illumine en rose à New York en hommage à Dolly Parton, morte à l'âge de 80 ans. Le célèbre gratte-ciel rend ainsi hommage à la reine de la country, dont "Jolene", "9 to 5" et "I Will Always Love You" ont marqué plusieurs générations. IMAGES
Dolly Parton: l'Empire State Building s'illumine en rose en hommage à la reine de la country
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