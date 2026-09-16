 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pêcheurs en colère: levée du blocage du dépôt pétrolier de Frontignan
information fournie par AFP 16/09/2026 à 11:08
Ajouter Boursorama à vos sources

Les pêcheurs bloquent l'accès au dépôt de carburant de Frontignan, dans l'Hérault, le 16 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Les pêcheurs bloquent l'accès au dépôt de carburant de Frontignan, dans l'Hérault, le 16 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Le blocage du dépôt pétrolier de Frontignan, dans l'Hérault, par une centaine de pêcheurs mercredi matin a été levé sans heurts après une intervention des forces de l'ordre, au troisième jour d'une mobilisation visant à interpeller le gouvernement sur la hausse du prix du carburant et la dégradation de leurs conditions de travail.

Vers 09h30, plusieurs colonnes de CRS sont arrivées sur place, a constaté l'AFP, boucliers devant eux face aux pêcheurs qui les ont invectivés avant de se disperser: "vous êtes aussi concernés! N'oubliez pas que vous allez à la pompe vous aussi! nous on meurt de faim", leur a lancé un des pêcheurs.

Une délégation de représentants des pêcheurs était partie à Sète une heure plus tôt pour une réunion avec la région Occitanie, autorité de tutelle du port de Sète.

"Le but de la manœuvre c'est de faire continuer le mouvement jusqu'à ce qu'on soit reçu par la ministre" de la Pêche Catherine Chabaud, avait précisé à l'AFP Ange Natoli, un représentant des pêcheurs, tôt mercredi matin. Selon les pêcheurs, une rencontre avec la ministre est prévue jeudi en fin de matinée.

L'objectif est "de montrer qu'on ne lâche pas la pression. Et selon ce qui sera dit demain, on jugera de la suite du mouvement."

"On a toujours les mêmes revendications", a précisé à l'AFP Christine Poncharreau, représentante du Comité Paca des pêcheurs: "que les aides soient versées rapidement, et qu'on allège le règlement West med" qui restreint le chalutage en Méditerranée.

Mardi matin déjà des pêcheurs avaient bloqué pendant plusieurs heures un dépôt pétrolier à Fos-sur-Mer, avant une intervention des CRS qui avaient levé le blocage.

Les pêcheurs avaient déployé des banderoles: "L'Europe nous tue", "L'UE coule nos bateaux et Paris nous regarde".

Dans le port de Sète (Hérault), des pêcheurs avaient également empêché mardi le départ d'un bateau de la Corsica Ferries.

Les pêcheurs bloquent l'accès au dépôt de carburant de Frontignan, dans l'Hérault, le 16 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Les pêcheurs bloquent l'accès au dépôt de carburant de Frontignan, dans l'Hérault, le 16 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Les comités régionaux des pêches d'Occitanie, de Paca et de Corse, les trois organisations de producteurs (OP) de Méditerranée et des syndicats de marins (salariés et patronaux) ont lancé lundi un mouvement de protestation commun sur la façade Méditerranée.

Les professionnels de la pêche dénoncent "une dégradation continue de leurs conditions d’activité", en raison notamment de "la hausse des coûts d'exploitation et du carburant" mais aussi une "multiplication des contraintes administratives et réglementaires".

La France est le deuxième producteur européen de produits de la pêche, derrière l'Espagne, avec 477.000 tonnes de poissons et crustacés pêchés en 2024, un volume quasi stable (+1%) par rapport à 2023, selon les données du gouvernement.

Carburants
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

9 commentaires

  • 11:21

    Toujours garder une poire pour la soif, nos politiques sont incapables d'anticiper quoi que ce soit sauf pour leur petite personne car je n'en ai encore jamais vu finir SDF. Ces bonimenteurs sont totalement responsables des difficultés financières du pays.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank