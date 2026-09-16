Pêcheurs en colère: levée du blocage du dépôt pétrolier de Frontignan

Les pêcheurs bloquent l'accès au dépôt de carburant de Frontignan, dans l'Hérault, le 16 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Le blocage du dépôt pétrolier de Frontignan, dans l'Hérault, par une centaine de pêcheurs mercredi matin a été levé sans heurts après une intervention des forces de l'ordre, au troisième jour d'une mobilisation visant à interpeller le gouvernement sur la hausse du prix du carburant et la dégradation de leurs conditions de travail.

Vers 09h30, plusieurs colonnes de CRS sont arrivées sur place, a constaté l'AFP, boucliers devant eux face aux pêcheurs qui les ont invectivés avant de se disperser: "vous êtes aussi concernés! N'oubliez pas que vous allez à la pompe vous aussi! nous on meurt de faim", leur a lancé un des pêcheurs.

Une délégation de représentants des pêcheurs était partie à Sète une heure plus tôt pour une réunion avec la région Occitanie, autorité de tutelle du port de Sète.

"Le but de la manœuvre c'est de faire continuer le mouvement jusqu'à ce qu'on soit reçu par la ministre" de la Pêche Catherine Chabaud, avait précisé à l'AFP Ange Natoli, un représentant des pêcheurs, tôt mercredi matin. Selon les pêcheurs, une rencontre avec la ministre est prévue jeudi en fin de matinée.

L'objectif est "de montrer qu'on ne lâche pas la pression. Et selon ce qui sera dit demain, on jugera de la suite du mouvement."

"On a toujours les mêmes revendications", a précisé à l'AFP Christine Poncharreau, représentante du Comité Paca des pêcheurs: "que les aides soient versées rapidement, et qu'on allège le règlement West med" qui restreint le chalutage en Méditerranée.

Mardi matin déjà des pêcheurs avaient bloqué pendant plusieurs heures un dépôt pétrolier à Fos-sur-Mer, avant une intervention des CRS qui avaient levé le blocage.

Les pêcheurs avaient déployé des banderoles: "L'Europe nous tue", "L'UE coule nos bateaux et Paris nous regarde".

Dans le port de Sète (Hérault), des pêcheurs avaient également empêché mardi le départ d'un bateau de la Corsica Ferries.

Les pêcheurs bloquent l'accès au dépôt de carburant de Frontignan, dans l'Hérault, le 16 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Les comités régionaux des pêches d'Occitanie, de Paca et de Corse, les trois organisations de producteurs (OP) de Méditerranée et des syndicats de marins (salariés et patronaux) ont lancé lundi un mouvement de protestation commun sur la façade Méditerranée.

Les professionnels de la pêche dénoncent "une dégradation continue de leurs conditions d’activité", en raison notamment de "la hausse des coûts d'exploitation et du carburant" mais aussi une "multiplication des contraintes administratives et réglementaires".

La France est le deuxième producteur européen de produits de la pêche, derrière l'Espagne, avec 477.000 tonnes de poissons et crustacés pêchés en 2024, un volume quasi stable (+1%) par rapport à 2023, selon les données du gouvernement.