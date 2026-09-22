Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Zinédine Zidane a dirigé lundi son premier entraînement à Clairefontaine (Yvelines) avec douze joueurs présents pour cette séance inaugurale, à quatre jours de son premier match à la tête des Bleus, en Turquie, en Ligue des nations.
Football: premier entraînement des Bleus sous les ordres de Zidane
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