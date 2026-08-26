L'Amérique orpheline de Dolly Parton, légende fédératrice de la country décédée à 80 ans

Une photo de l'artiste Dolly Parton, à Nashville, le 26 août 2026 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Drapeaux en berne dans tout le pays, fans recueillis dans son Tennessee natal: les Etats-Unis se réveillent mercredi orphelins de Dolly Parton, légende de la musique country dont le décès suscite une énorme émotion et une rare occasion de rassemblement.

Dolly Parton, inoubliable interprète de "Jolene" à la popularité immense, s'est éteinte à 80 ans mardi.

"Elle a toujours été présente sur votre télévision, votre tourne-disque, vos CD ou dans la playlist de votre téléphone, devenant un membre à part entière de votre famille", a déclaré son neveu dans une vidéo annonçant son décès, diffusée sur les réseaux sociaux de la star.

Selon des représentants de l'artiste cités par les médias, Dolly Parton a rendu l'âme après "un bref combat contre le cancer".

Au pied de la statue de Dolly Parton, des fleurs déposées en hommage le 25 août 2026 à Sevierville (Etats-Unis) ( AFP / A.M. Stewart )

Proches, voisins, fans: sitôt la nouvelle connue, des Américains de tous horizons ont afflué à Sevierville, sa ville natale dans le Tennessee, pour lui rendre hommage et déposer des fleurs au pied de sa statue, érigée devant le tribunal du comté.

"Nous l'avons toujours considérée comme notre sainte patronne du Tennessee", a dit à l'AFP Callie Konane Rickards, costumière âgée de 43 ans et fan inconditionnelle.

Jonah La Grand, 24 ans, un habitant du cru, décrit une "mère pour tous ceux qui vivent ici".

Drapeaux en berne

Signe de l'émotion qui a saisi l'Amérique, Donald Trump a ordonné de mettre les drapeaux en berne pour une semaine et regretté une "vraie perte pour des millions de personnes".

Dans un pays extrêmement polarisé, la classe politique fait montre d'une rare unanimité.

"Difficile d'imaginer beaucoup de gens ayant eu un impact plus grand que Dolly Parton (...) Quelle vie", a réagi l'ex-président démocrate Barack Obama. Il a rappelé la naissance de la chanteuse dans la pauvreté, son immense succès et ses engagements caritatifs.

Dolly Parton "était une personne extraordinaire et une défenseure irremplaçable de la classe ouvrière", a réagi Zohran Mamdani, le maire très à gauche de New York.

L'émotion dans le monde musical dépasse largement l'univers de la country avec des hommages de stars comme Taylor Swift, Beyoncé, Paul McCartney ou le rappeur Eminem.

Des fleurs et des bougies, déposées par des fans, recouvrent l'étoile de la chanteuse et compositrice américaine Dolly Parton sur le "Music City Walk of Fame" de Nashville, dans le Tennessee, le 25 août 2026 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

"Quelle merveilleuse autrice-compositrice et interprète. Elle a rassemblé tant de gens", a résumé le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger.

Taylor Swift a évoqué la générosité d'une artiste dont l'héritage restera "éternel".

De la plume de Dolly Parton ont émergé quelque 3.000 titres, dont des classiques comme "Jolene" (1973) et "I Will Always Love You" (1974).

A New York, l'emblématique Empire State Building lui a rendu hommage en scintillant de rose mardi soir.

Féministe sans le revendiquer

Les funérailles de Dolly Parton devraient être organisées dans l'intimité pour les proches de la chanteuse, suivies d'au moins une cérémonie publique à Nashville, capitale du Tennessee, ou à Sevierville.

Erica Moore, 37 ans, était au volant vers Washington quand elle a appris la nouvelle de son décès. "On a mis du Dolly Parton dans la voiture", raconte-t-elle à l'AFP, ajoutant qu'elle compte se rendre à Nashville mercredi: "J'imagine qu'il va y avoir un grand rassemblement."

On savait l'icône de la chanson malade depuis un certain temps. En mai, elle avait annulé une série de concerts prévus à Las Vegas.

Dolly Parton avait expliqué que sa convalescence était en bonne voie, mais qu'elle n'était pas encore prête à remonter sur scène, évoquant des systèmes immunitaire et digestif "mis à rude épreuve".

L'autrice-interprète, également actrice, femme d'affaires et philanthrope, espérait inaugurer un musée et un hôtel en fin d'année à Nashville.

La chanteuse Dolly Parton à Austin, au Texas, le 6 décembre 2016 ( AFP / SUZANNE CORDEIRO )

En 60 ans de carrière, la reine de la country a sorti près d'une cinquantaine d'albums, écoulé plus de 100 millions de disques et construit l'une des plus grosses fortunes de la scène musicale américaine.

Artiste multirécompensée qui écrivait ses propres chansons, maîtrisant son image et gérant sa carrière de main de maître dans une industrie musicale principalement masculine, elle a incarné une figure féministe sans le revendiquer.

"Dollywood"

Dolly Rebecca Parton est née le 19 janvier 1946 dans une cabane au fin fond du Tennessee, quatrième d'une fratrie pauvre de douze enfants.

Dolly Parton à la Maison Blanche en compagnie du présdient George W. Bush et de sa femme Laura Bush, le chanteur Smokey Robinson, le compositeur Andrew LLoyd Webber, le réalisateur Steven Spielberg et le chef d'orchestre Zubin Mehta, le 3 décembre 2026 ( THE WHITE HOUSE / ERIC DRAPER )

Dès 13 ans, elle chantait au Grand Ole Opry, à Nashville, dont l'émission de radio country était diffusée dans toute l'Amérique.

Elle s'y était installée dès le bac en poche, à la fin des années 1960, et s'était rapidement imposée comme l'une des chanteuses américaines les plus populaires.

Entrepreneuse accomplie, Dolly Parton a aussi lancé maison d'édition, station de radio, restaurants, ou encore un parfum, "Dolly", à 75 ans.

Son immense popularité se mesure peut-être encore mieux qu'ailleurs à "Dollywood", le parc d'attractions qu'elle a ouvert en 1986 près des lieux de son enfance, qui accueille plusieurs millions de visiteurs par an.

Son mari pendant près de 60 ans, Carl Dean, rencontré à l'âge de 18 ans, est décédé en 2025.