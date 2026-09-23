Dette publique : sommes-nous dans une spirale infernale ?

La charge de la dette augmente plus vite que prévu : les intérêts devraient atteindre 91 milliards d'euros l'année prochaine. La France devra donc emprunter pour payer ses intérêts, et ces nouveaux emprunts produiront à leur tour des intérêts. Roland Lescure assure pourtant que le pays n'est pas entré dans une « spirale infernale ». Jusqu'où cette mécanique peut-elle aller, la comparaison avec la Grèce du début des années 2010 est-elle pertinente et jusqu'où la BCE pourrait-elle intervenir en cas de crise sévère ? L'analyse de Béatrice Mathieu, grand reporter économie à L'Express. Ecorama du 23 septembre 2026, présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.
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