Jean-Hervé Lorenzi : “Le plus important aujourd’hui, c’est de relancer la croissance”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 23/09/2026 à 14:05

Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, était l'invité de l'émission Ecorama du 23 septembre 2026, présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la trajectoire du gouvernement pour ramener le déficit public à 5 % du PIB en 2027 et les 54 milliards d'euros d'efforts annoncés, la possibilité de réduire le déficit sans casser une croissance déjà faible, l'arbitrage entre baisse de la dépense et nouvelles recettes, la contribution des retraités les plus aisés et le seuil de 2000 euros évoqué par Roland Lescure, le rapport de la Cour des comptes sur les retraites des fonctionnaires et la convergence entre public et privé, ainsi que le premier choix à faire pour reprendre le contrôle des finances publiques.