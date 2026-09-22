Pourquoi la France n'arrive-t-elle jamais à contrôler la dépense publique ?

En 2027, cela fera cinq ans que le déficit public français dépasse les 5 %. Pourtant, à chaque présentation du budget, le gouvernement assure que des dizaines de milliards d'euros d'économies sont programmées. La réalité, a posteriori, est bien différente. Pourquoi ces économies ne sont-elles jamais au rendez-vous, et faut-il se faire des illusions sur l'effort budgétaire annoncé pour 2027 ? L'analyse de Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion. Ecorama du 22 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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