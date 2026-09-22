Le Premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, a appelé lundi à réglementer d'urgence l'intelligence artificielle, estimant que l'autorégulation "ne fonctionne pas".
IA : "l'autorégulation ne fonctionne pas" martèle Sanchez
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