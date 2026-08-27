Un homme a foncé volontairement mercredi soir sur un groupe près d'un bar de Caen avec son véhicule, tuant deux personnes et en blessant neuf autres, avant d'être interpellé, selon des sources concordantes.
Une voiture fonce sur des piétons à Caen: "les gens sont choqués"
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