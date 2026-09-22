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Pierre Moscovici : “Notre endettement est insupportable et nous met en danger”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 22/09/2026 à 14:05

Pierre Moscovici, membre de la Cour des comptes européenne, était l'invité de l'émission Ecorama du 22 septembre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le seuil de 2000 euros évoqué par Roland Lescure pour une éventuelle désindexation des pensions, la contribution des retraités à la réduction des déficits, les réponses possibles à la crise des carburants, l'effort budgétaire annoncé par Sébastien Lecornu pour 2027 et la hausse de la charge de la dette, le risque d'une France sans budget, ainsi que la crainte d'une crise de la dette avant la présidentielle.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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5 commentaires

  • 16:14

    Il a tout à fait raison, le problème c'est que depuis 1978 date du dernier budget a l'équilibre, les différents présidents et gouvernements n'ont jamais respecté les conseils de la Cour des Comptes !

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