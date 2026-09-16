Au G20 des ministres de l'Énergie, les États-Unis ont annoncé l'abrogation des limites d'émissions des centrales électriques. Une dérégulation pour tenter d'alimenter les centres de données, très énergivores. L'administration Trump justifie cette décision par une promesse de gain financier pour l'économie américaine. Pourtant, cela pourrait bien être un mauvais calcul à la fois pour la santé des Américains et l'Économie du pays.
Les centrales électriques américaines ne sont plus tenues de réguler leurs émissions
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