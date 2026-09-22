Le Premier ministre britannique Andy Burnham et le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez se promènent et discutent ensemble à Central Park, à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.
Burnham et Sanchez se baladent à Central Park en marge de l'Assemblée générale de l’ONU
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