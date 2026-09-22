Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et d'autres dirigeants mondiaux arrivent à New York pour la 81e Assemblée générale des Nations unies.
Zelensky, Lula et von der Leyen arrivent à l'Assemblée générale des Nations unies
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