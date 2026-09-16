Budget: les députés socialistes veulent taxer les gros héritages pour plus de pouvoir d'achat

information fournie par AFP Video • 16/09/2026 à 19:50

Les députés socialistes proposent de renforcer la taxation sur les gros héritages afin de financer une hausse des salaires nets dans le cadre de leurs propositions pour le budget 2027 présentées à l'Assemblée nationale. Cette hausse de salaires pour 21 millions de travailleurs gagnant jusqu'à 2.700 euros net par mois passerait par la mise en place d'une "CSG progressive", elle-même "compensée par une CSG sur les revenus notamment liés aux héritages", détaille la députée PS Sandrine Runel, afin de "retrouver un équilibre dans le financement de notre modèle social entre les travailleurs et ceux qui vivent de leur rente".