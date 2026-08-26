information fournie par Ecorama • 26/08/2026 à 21:53

Malgré la guerre en Iran, les profits cumulés des principaux groupes français ont bondi de près de 50 % au premier semestre, après en avoir perdu 30 % un an plus tôt, avec même une accélération de l'activité et des résultats au deuxième trimestre.

Hinda Gharbi, directrice générale de Bureau Veritas, le géant de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire coté au CAC 40, était l'invitée d'une émission spéciale d'Ecorama enregistrée à La REF du Medef, à Roland Garros, à Paris, un rendez-vous dont Boursorama est partenaire média.

Parmi les sujets abordés : le faible impact de la guerre au Moyen-Orient sur l'activité, la difficulté de piloter une multinationale en pleine polycrise, l'état réel de l'économie mondiale, la croissance américaine et la résistance européenne, le relèvement des objectifs financiers fin juillet après leur révision à la baisse fin avril, la provision de 32 millions d'euros passée sur la sortie de l'activité services aux gouvernements, et l'effet de la nouvelle flambée des cours du pétrole et de la hausse des taux d'intérêt.