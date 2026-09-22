La population civile iranienne se trouve prise au piège entre une répression étatique "extrême" et l'impact de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février par des frappes israélo-américaines, ont alerté jeudi des enquêteurs de l'ONU.
Iran: les civils pris en étau entre répression "extrême" et guerre (enquêteurs de l'ONU)
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